Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo,+0,51%

TOKYO, 24 LUG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in positivo, seguendo il recupero degli indici azionari in Cina, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni dopo le tre sedute consecutive in calo. L'indice Nikkei avanza dello 0,51% a quota 22.510,48, aggiungendo 113 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 111,20, e sull'euro poco sopra a quota 130.