Petrolio: in calo a 67,69 dollari

ROMA, 24 LUG - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a settembre perdono 20 centesimi sa 67,69 dollari al barile. Il Brent cede 19 centesimi a 72,87 dollari., Ad incidere sui prezzi ancora la guerra dei dazi tra usa e Cina