Borsa, Tokyo apre in rialzo (+0,64%)

TOKYO, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Banca centrale del Giappone (Boj). L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a un livello di 111,40, e sull'euro a 130,30.