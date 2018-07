Di Maio contro Pd indennizzo dl dignità

ROMA, 22 LUG - "Il pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Nel dettaglio il decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?". Lo scrive il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio su Facebook. "Per me - commenta - è incomprensibile".