Borse Europa aprono in rosso

MILANO, 20 LUG - Avvio di seduta in rosso per le principali Borse europee. Parigi ha aperto in calo dello 0,14% a 5.409 punti, Francoforte in perdita dello 0,17% a 12.664 punti e Milano in ribasso dello 0,58% a 21.758 punti. Dopo i primi scambi, Londra è piatta a 7.680 punti, mentre Madrid cede lo 0,34% a 9.680 punti.