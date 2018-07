Dl dignità: tecnici Camera,spiegare dati

ROMA, 18 LUG - "Appare necessario acquisire ulteriori elementi a sostegno delle ipotesi sottostanti l'individuazione degli effetti onerosi" previsti dalla relazione tecnica del dl Dignità sui contratti a termine. Lo scrivono i tecnici del Servizio bilancio della Camera. La relazione "non esplicita gli elementi alla base della previsione di una quota", i famosi 8.000 contratti, "che, allo scadere del termine di 24 mesi, non troverebbero occupazione". Per verificare tale parametro, sarebbero necessari altri elementi "di carattere statistico e previsionale".