Borsa:Milano accelera e gira in positivo

MILANO, 19 LUG - La Borsa di Milano accelera e gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3%, dopo un avvio invariato. A Piazza Affari torna l'ottimismo sulle banche dopo la seduta di ieri in rosso. Stabile lo spread tra Btp e Bund che apre a 215 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,49%. In cima al listino Fca e Unipol (+1,1%). Bene anche Generali (+0,8%), dopo la notizia della cessione di due controllate estere per 409 milioni di euro. In rosso Carige (-1,1%) con Malacalza che valuta azioni legali contro i vertici della banca. Marciano in positivo Mediobanca e Ubi (+0,8%), Bper (+0,6%), Unicredit (+0,6%) ed Mps (+0,2%). In rialzo Ei Towers (+0,2%) con il prezzo delle azioni a 56,90, sempre più vicino ai 57 euro dell'opa di 2i Towers, il veicolo nato dall'accordo di Mediaset (+0,4%) ed F2i. Invariata anche Tim (-0,03%) mentre procedono in calo Rai Way (-0,8%) e Inwit (-0,3%).