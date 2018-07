Borsa: Milano in rialzo con risiko torri

MILANO, 17 LUG - La Borsa di Milano (+0,7%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei spinti dal cambio di rotta di Wall Street dopo il presidente della Fed, Jerome Powell, sull'aumento graduale dei tassi e sulla solidità della ripresa. A Piazza Affari brindano le 'torri' sull'ipotesi di una ripresa del risiko dopo l'opa su Ei Towers (+15%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 212 punti base con il rendimento del decennale italiano sotto il 2,5%, al 2,46%, per la prima volta da maggio scorso. Svetta Mediaset (+3,5%), dopo l'accordo con F2i per l'opa su Ei Towers che ha concluso le contrattazioni a 56,80 euro, di poco inferiore ai 57 euro per azione dell'offerta pubblica di acquisto. In forte rialzo Rai Way (+20%) e Inwit (+2,3%). In terreno positivo anche Tim (+0,1%). Bene Leonardo (+2%) che partecipa al progetto per un modello di jet militare britannico. Tengono le banche con Ubi (+1,8%), Intesa (+1%), Mediobanca (+0,9%) e Bper (+0,7%) mentre è in controtendenza Mps (-0,3%).