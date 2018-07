Petrolio: crolla a Ny, -4,60% a 67,7 dlr

NEW YORK, 16 LUG - Il petrolio prosegue in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,60% a 67,74 dollari al barile. A pesare è l'attesa degli analisti, i quali prevedono un aumento delle forniture in grado di fermare un rally che va avanti da settimane e che ha spinto le quotazioni ai massimi dal 2014.