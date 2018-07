Borsa: Milano chiude in rosso con Europa

MILANO, 16 LUG - La Borsa di Milano (-0,3%) chiude in calo in linea con i listini europei, nel giorno dell'incontro tra Trump e Putin ed in vista dell'audizione di domani del presidente della Fed, Jerome Powell. A Piazza Affari pesano i titoli legati al petrolio dopo il forte calo del prezzo del greggio. Sul fronte obbligazionario è stabile a 221 punti base lo spread tra il Btp e il Bund con il rendimento del decennale italiano al 2,57%. In rosso Saipem (-4,2%), Eni (-1,4%) e Tenaris (-1%) mentre sono in controtendenza Italgas (+1,7%) e Snam (+0,8%). Male anche il comparto delle auto con Ferrari (-1,5%), Cnh (-1,1%) ed Fca (-0,6%). Tengono le banche con Carige (+1,1%), nel giorno in cui si è dimesso dal cda Malacalza, Ubi (+1%), Mps (+0,8%), Bper (+0,6%). In positivo Leonardo (+1,4%), che partecipa al progetto da 2 miliardi di sterline per un modello di jet militare, e Tim (+0,1%) mentre è in calo Mediaset (-0,8%). L'arrivo di Cristiano Ronaldo premia la Juventus (+1,4%).