Fmi: dazi minaccia, ripresa a rischio

NEW YORK, 16 LUG - Le misure protezionistiche vanno evitate perche' rischiano di far deragliare la ripresa economica mondiale: i dazi sono la ''minaccia'' maggiore alla crescita. Lo afferma il Fmi nell'aggiornamento del World Economic Outlook. Se le attuali minacce nelle politiche commerciali dovessero diventare realta' e la fiducia di conseguenza calare, la crescita mondiale - stima il Fmi - rischia di essere lo 0,5% in meno rispetto alle attuali stime per il 2020.