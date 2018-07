Intesa: da tabaccai prelievo contante

MILANO, 16 LUG - Per prelevare denaro contante non sarà più necessario trovare lo sportello bancomat più vicino, grazie a Banca5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo, sarà ora possibile prelevare denaro contante nelle tabaccherie che contano su una capillare presenza sul territorio. Con le carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron (ma solo i clienti di Intesa Sanpaolo) potranno prelevare denaro contante, fino a 150 euro giornalieri esibendo anche la tessera sanitaria nazionale per la lettura elettronica del codice fiscale. Le operazioni di prelievo contante potranno essere effettuate su oltre 15.000 punti convenzionati che esporranno un adesivo e il cui elenco sarà disponibile su app e sito web Banca5 e Intesa Sanpaolo. Le operazioni di prelievo saranno gratuite fino al 31 dicembre 2019.