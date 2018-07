Tui Cruises ordina 2 navi a Fincantieri

MILANO, 13 LUG - Fincantieri ha ricevuto da TUI Cruises, joint venture tra i gruppi TUI AG e Royal Caribbean Cruises, un ordine per la realizzazione di 2 navi da crociera di nuova concezione a propulsione a gas natural LNG. Le navi saranno costruite a Monfalcone e consegnate nel 2024 e 2026. Con circa 161.000 tonnellate di stazza lorda queste unità costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di TUI Cruises. L'ordine si basa su un progetto sviluppato da Fincantieri che valorizza l'efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi e minimizzare l'impatto ambientale. "Saranno le navi più grandi finora costruite in Italia", ha dichiarato l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. "La decisione di estendere il nostro piano di espansione con due nuove unità a ridotte emissioni si inquadra come una logica prosecuzione della nostra strategia ambientale" ha dichiarato Wybcke Meier, CEO di TUI Cruises.