Moscovici,aggiustamento non per crescita

BRUXELLES, 12 LUG - "Ricordo che l'aggiustamento strutturale è indipendente dalla crescita": lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici a chi gli chiedeva un commento sull'intenzione del Governo italiano di non fare aggiustamento strutturale per non compromettere la crescita. "Quando ero ministro - ha aggiunto - l'aggiustamento strutturale (della Francia, ndr) era superiore 1 punto percentuale all'anno. E non è quello che chiediamo all'Italia".