Aerei: via libera Conferenza servizi

CAGLIARI, 12 LUG - Via libera della Conferenza dei servizi alle linee guida della Giunta Pigliaru per la definizione del bando europeo per la continuità aerea da e per la Sardegna che scatterà dal 31 marzo 2019. Nella riunione che si è tenuta oggi nella sede della Regione Sardegna a Roma, è stato approvato il documento tecnico definitivo. Queste le caratteristiche principali del nuovo sistema: un aumento significativo di frequenze e posti offerti sulle rotte da e per l'Isola, tenendo conto dell'andamento storico della domanda dei volumi di traffico registrati nei periodi di picco e del fenomeno della stagionalità; la differenziazione delle tariffe tra residenti e non residenti alle quali si applicherà, sia nel periodo estivo (come avviene attualmente), sia in quello invernale, un tetto massimo non superabile del doppio e del triplo; tariffe per i residenti invariate; aeroporti delle rotte essenziali individuati in Fiumicino e Linate.