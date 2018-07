Tim scivola in Piazza Affari, -2,7%

MILANO, 12 LUG - Prosegue il momento difficile di Tim in Borsa: il titolo ha chiuso in calo del 2,7% a 0,614 euro, ai minimi da quasi cinque anni. Nelle ultime tre sedute il ribasso è del 6%, in due mesi di quasi il 30%. Il gruppo Tlc nei giorni scorsi era stato oggetto di un peggioramento del rating (da neutral a sell) da parte degli analisti di Ubs che hanno ridotto il prezzo obiettivo da 0,83 a 0,59 euro e anche di un report negativo di Credit Suisse. Gli analisti in generale non vedono chiarezza nei tempi di 'societarizzazione' della rete e nei rapporti tra i due principali azionisti (Vivendi e il fondo Elliott) con possibili ripercussioni sulla governance.