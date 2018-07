Ilva, ombre su aggiudicazione ad Arcelor

ROMA, 11 LUG - "Prendiamo atto della lettera che il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha appena fatto pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico.In questa lettera si denunciano irregolarità sulla gara con cui ArcelorMittal si è aggiudicata Ilva". Lo afferma il ministro Luigi Di Maio con un comunicato diffuso dal Mise. "Per completezza - aggiunge - rendiamo pubblica la lettera". "L'aggiudicazione dell'Ilva a AmInvestco, la cordata guidata al 51% dalla multinazionale Arcelor Mittal a cui partecipa con il 15% anche il gruppo Marcegaglia Carbon Steel spa - si legge nella lettera del governatore della Puglia allegata alla nota del Mise - ha seguito una "procedura ad evidenza pubblica che presenta zone d'ombra che andrebbero chiarite per accertare se effettivamente tale aggiudicazione sia avvenuta in favore della migliore offerta".