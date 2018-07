Mediaset bene in Borsa, +8% in 5 sedute

MILANO, 10 LUG - Prosegue il recupero in Piazza Affari di Mediaset, che a inizio mese aveva toccato i minimi recenti: il titolo ha chiuso la giornata in rialzo dell'1,7% a 2,77 euro. Il 3 luglio il Biscione aveva segnato a 2,57 euro il livello più basso dalla scalata di Vivendi dell'inverno 2016, perdendo dal 28 giugno oltre il 10% dopo aver ceduto accusato precedentemente, anche sulla formazione del governo, un'altra striscia negativa del 16%. Ora da cinque sedute consecutive il titolo del gruppo televisivo è in rialzo, con un aumento complessivo di quasi l'8%.