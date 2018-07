ROMA, 10 LUG - La Legge Obiettivo ha dato "un pessimo esempio sia per la trasparenza che per l'efficacia e sarebbe sbagliatissimo tornare indietro", mentre i principi contenuti nella legge delega "sono sacrosanti", "ma il Codice degli appalti non ha funzionato e quindi riteniamo che debba essere rivisitato in tutte quelle parti in cui non ha dato l'esito sperato". Così Edoardo Bianchi, vicepresidente per le Opere Pubbliche dell'Ance entra nel dibattito sul Codice degli appalti. (ANSA).