Borsa: Europa in rialzo, Milano (+0,2%)

MILANO, 9 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo. Tra gli investitori prevale l'ottimismo per una soluzione sul fronte della guerra commerciale ed in attesa del discorso del presidente della Bce Mario Draghi al parlamento europeo. L'euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,1767 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Avanzano Parigi (+0,6%) e Madrid (+0,5%). Bene Londra (+0,4%) non risente delle dimissioni del ministro per la Brexit, David Davis, con la sterlina che sale ai massimi da un mese nei confronti del dollaro a 1,3340. Positiva Francoforte (+0,3), con la bilancia commerciale che, a maggio, ha raggiunto i 20,3 miliardi di euro dai 19 di aprile, battendo le stime degli analisti finanziari. La Borsa di Milano è in linea con gli altri listini europei con il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 21.976 punti. A Piazza Affari prosegue la corsa Saipem (+4%), con le indiscrezione su una commessa da 1 miliardo di dollari. Bene anche Mediaset (+2,7%) mentre è debole Tim (-0,2%). In positivo le banche.