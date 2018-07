Fisco:'Contitu'per cartelle da rottamare

ROMA, 7 LUG - Richiedere online la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata e decidere, con pochi click e in autonomia, quali debiti si vogliono effettivamente pagare. Agenzia delle entrate-Riscossione lancia i servizi web per semplificare le procedure della cosiddetta rottamazione bis delle cartelle. Collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente può utilizzare "ContiTu", il servizio online che consente di scegliere di "rottamare" solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 30 giugno, spiega l'Agenzia. Grazie ai servizi online, i contribuenti possono richiedere una copia della comunicazione nell'area pubblica del portale, senza la necessità di pin e password. Nell'area riservata, invece, è possibile scaricare direttamente la comunicazione.