Mercatone Uno: conclusa cessione negozi

IMOLA (BOLOGNA), 6 LUG - Mercatone Uno ha concluso la cessione dei 68 punti vendita del gruppo, in amministrazione straordinaria, siglando l'accordo con i sindacati per la cessione degli ultimi 13 negozi a Cosmo Spa, marchio abruzzese di moda low cost (Globo), una settimana dopo l'intesa raggiunta per i primi 55 passati a Shernon Holding Srl. Questo accordo, precisano i tre commissari, prevede "la salvaguardia di 285 posti di lavoro, dei 566 inclusi nel perimetro di cessione, incrementati di ulteriori 100 nei 24 mesi successivi alla cessione". L'accordo del 29 giugno con Shernon Holding era per 2.019 lavoratori e altri 300 nei prossimi 48 mesi: così "risultano complessivamente tutelati 2.704 dipendenti pari a circa il 90% "; avviati contatti con Anpal, Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, per la ricollocazione. L'esercizio d'impresa, autorizzato fino al 13 gennaio 2019, consentirà "ulteriori dismissioni" in cerca di soluzione "per i dipendenti non inclusi negli attuali perimetri", in cigs fino ad allora.