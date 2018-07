Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 5 LUG - Giornata positiva per le Borse europee, spinte soprattutto dal comparto auto (+3,4%). La migliore è stata Francoforte, che ha guadagnato l'1,19%. Bene anche Madrid, che è salita dell'1,1%, e Milano, cresciuta dell'1,05%. Chiusura in rialzo pure per Parigi (+0,86%) e Londra (+0,4%).