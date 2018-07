Mediaset: pubblicità 6 mesi +2%

MONTECARLO, 5 LUG - Nei primi sei mesi dell'anno Mediaset registra una crescita della raccolta pubblicitaria del 2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo afferma l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo che il totale dei primi sette mesi sarà "molto migliore" di questo dato, anche grazie alla 'coda' dei mondiali di calcio in Russia trasmessi in esclusiva dal Biscione. "Tutti i mezzi, tv, radio e web, sono in rialzo e fanno meglio del mercato", aggiunge alla presentazione dei palinsesti 2018-2019. Sul ritorno al dividendo con il bilancio al 2018 risponde "è possibile", gli ultimi sono stati "anni difficili e complicati a partire dalla vicenda Vivendi". Anche se poi smorza sulla cedola "non posso dire si o no, è troppo presto". E sui report che "da anni - sottolinea - dicono che la televisione generalista è morta e chiaramente non è vero".