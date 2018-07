Borsa:Asia ai minimi 9 mesi,guarda a Usa

MILANO, 5 LUG - Le borse asiatiche scivolano al livello più basso in nove mesi, in vista dell'attuazione venerdì delle restrizioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tokyo ha perso lo 0,78%, Shanghai lo 0,76%, Shenzen lo 0,93% e Hong Kong l'1,06 per cento. Per ora i segni di 'contagio' sui mercati europei appaiono limitati guardando i futures sulle azioni. Il dollaro si è stabilizzato e l'oro cede dopo due giorni di guadagni. Il petrolio scende sotto i 74 dollari al barile mentre gli investitori temono il restringimento delle forniture statunitensi contro un impegno da parte dell'Arabia Saudita per espandere la produzione.