Aerei: Toninelli, ok a bando Sardegna

CAGLIARI, 4 LUG - Bando sulla continuità territoriale aerea tra la Sardegna e la Penisola verso la definizione finale. Domani l'assessore regionale ai Trasporti, Carlo Careddu, sarà a Roma per il tavolo tecnico preparatorio alla conferenza dei servizi al quale parteciperanno, oltre alla Regione, un delegato del ministro e l'Enac. In sede di conferenza saranno poi assunte le decisioni conclusive sui contenuti del bando. "La procedura terminerà nel giro di qualche giorno", spiega Careddu all'ANSA subito dopo il vertice romano con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. "Il ministro ha avuto il merito di aver convocato immediatamente il tavolo tecnico - sottolinea l'assessore - Oggi abbiamo portato alla sua attenzione proposte precise per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi, a dimostrazione dell'impegno serio e concreto portato avanti in questi mesi dalla Regione. Ora si procede senza indugio".