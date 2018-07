Pastiglie Leone cambia proprietà

TORINO, 3 LUG - La famiglia Monero, custode dell'azienda Pastiglie Leone dal 1934, ha ceduto le proprie quote a una società totalmente italiana privata. Tutto iniziò nel 1857 quando Luigi Leone aprì una confetteria ad Alba e cominciò a produrre pastiglie di zucchero che ebbero un tale successo da far trasferire presto il laboratorio a Torino per poter servire la Real Casa. Nel 1934 l'azienda venne rilevata da Giselda Balla Monero e dal fratello Celso, i quali trasferirono presto i laboratori nella sede liberty di corso Regina Margherita 242. Nel 2006 l'azienda venne poi trasferita in un sito produttivo più innovativo a Collegno, in via Italia 46, sede attuale dell'azienda. Pastiglie Leone, vanto del made in Italy nel mondo, con un fatturato pari a 10.000 euro nel 2017, inaugura oggi un nuovo capitolo della sua centenaria storia tutta italiana. Pastiglie Leone ha 70 dipendenti.