Borsa Milano prima Europa, giù Mediaset

MILANO, 3 LUG - Giornata di chiaro recupero per Piazza Affari dopo lo scivolone della vigilia sulla guerra dei dazi e i rischi politici in Germania: la Borsa di Milano è stata la migliore in Europa con l'indice Ftse Mib che è cresciuto dell'1,57% a 21.764 punti e l'Ftse All share in aumento dell'1,49% a quota 23.970. Bene soprattutto Prysmian (+3,8%), Tim (+3,3% a 0,64 euro), UnipolSai (+3,1%) e Unicredit, salita di tre punti percentuali a quota 14,6. Acquisti anche su Leonardo (+2,6%), Eni (+2,4%) e Intesa, salita del 2%, mentre Mps ha chiuso in modesto rialzo dello 0,4% poco sopra il suo minimo storico toccato a fine maggio. Piatta Fca dopo i dati di vendita negli Stati Uniti, ancora molto debole Mediaset che cede il 2,6% a 2,57 euro, portando il calo delle ultime tre sedute a oltre il 10%. Male anche Recordati (-4%) che prosegue il suo avvicinamento al prezzo dell'Opa del fondo Cvc. Nel paniere a bassa capitalizzazione Tiscali è salita del 12%, Carige di oltre il 6% mentre Mondadori è cresciuta del 5,2%.