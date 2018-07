Carige: Fiorentino alla Bce non è gita

GENOVA, 3 LUG - "A Francoforte non si va mai in gita anche se con la Bce ci relazioniamo in trasparenza e collaborazione". Così l'Ad di Banca Carige, Paolo Fiorentino commenta l'incontro, avvenuto nei giorni scorsi in Bce, dove si è recato dopo la scossa al vertice della banca provocato dalle dimissioni del presidente Giuseppe Tesauro e del consigliere Stefano Lunardi. "Abbiamo avuto una pagina importante col professor Tesauro, che è uomo dal grandissimo passato, e adesso guardiamo avanti. Non ci stracciamo le vesti per le dimissioni", ha detto Fiorentino che ha risposto a distanza a Lunardi che chiedeva il taglio dei costi: "Nel primo trimestre li abbiamo tagliati del 10%, ma non sono responsabile della passata gestione". Poi ha aggiunto: "Guardiamo al futuro con ottimismo. Fino a quando ho la fiducia del Consiglio e del mercato ho il dovere di andare avanti. Non ho mai pensato a lasciare. Ho ottima salute e il fisico e finché lo avrò, insieme alla fiducia del cda io ci sarò. La crescita è la mia ossessione