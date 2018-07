Borsa: Asia in rosso, si temono dazi

MILANO, 3 LUG - Le Borse asiatiche chiudono ancora una volta in rosso con i listini che mostrano nervosismo per i dazi imposti dagli Stati Uniti. Le tensioni commerciali restano al centro dell'attenzione degli investitori che guardano con timore alle potenziali tariffe statunitensi su 34 miliardi di dollari di beni cinesi che dovrebbero scattare il sei luglio. Le compagnie aree cinesi ed il settore immobiliare hanno fatto registrare le peggiori performance. Tokyo (-0,12%) chiude poco mossa. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 110,90, e sulla moneta unica poco sopra 129. A contrattazioni ancora in corso in rosso Hong Kong (-1,9%), mentre è in rialzo Shenzhen (+0,5%) e Shanghai piatta. In positivo Seul (+0,2%) e Mumbai (+0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona, l'indice Pmi costruzioni nel Regno Unito, e dagli Statu Uniti le vendite dei veicoli, gli ordinativi alle fabbriche e le scorte settimanali di petrolio.