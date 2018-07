Borsa: Milano in stabile calo con dazi

MILANO, 2 LUG - La Borsa di Milano (-1,1%) prosegue stabilmente in calo e indossa la maglia nera in Europa. I listini del Vecchio Continente risentono dei timori degli investitori per la vicenda dei dazi imposti dagli Usa e dall'incertezza politica sul futuro del Governo in Germania. I mercati hanno ridotto le perdite rispetto all'inizio di seduta dopo i dati sull'occupazione nell'Eurozona. Stabile lo spread tra Btp e il Bund a 244 punti base con il tasso del decennale italiano al 2,73%. Piazza Affari è appesantita dal calo delle banche, Mediaset (-3,8%) e Recordati (-14%), che si allineato al prezzo dell'Opa che sarà lanciata dal fondo Cvc che ha acquisito il 51,8% del capitale per circa 3 miliardi di euro. In rosso Bper (-2,5%), Ubi (-2,1%), Intesa (-1,9%), Unicredit (-1,5%) mentre è debole Mps (-0,2%). Giù anche Tim (-1,3%) mentre migliora Fca (-0,5%), in attesa dei dati sull'auto. Unico titolo in terreno positivo è Moncler (+1,3%).