Borsa: Milano migliora con dati occupati

MILANO, 2 LUG - La Borsa di Milano (-1,4%) migliora ma resta ancora pesante dopo i dati sulla disoccupazione al minimo dal 2012. Il Ftse Mib risente del forte calo delle banche, Mediaset (-4,8%) e Recordati (-14,9%) che si allinea al prezzo dell'opa che sarà lanciata dal fondo Cvc per acquisire il restante flottante dopo l'acquisto del 51,8% del capitale per circa 3 miliardi di euro. In rosso Bper (-3%), Ubi (-2,7%), Unicredit (-2,1%) e Intesa (-2%) mentre è in controtendenza Mps (+0,2%). Giù anche il comparto delle auto con Brembo (-2,3%), Cnh (-2,1%) e Ferrari (-1,7%) mentre migliora Fca (-0,5%). In terreno negativo i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio stabile. Giù Tenaris (-1,6%), Snam (-1,4%), Saipem e Italgas (-1%) ed Eni (-0,9%). Male anche Tim (-1,5%), Leonardo (-1,4%) e Prysmian (-1%). Rispetto all'andamento del listino è in controtendenza Moncler (+1,9%) mentre Poste è piatta.