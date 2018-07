Lavazza acquisisce australiana Blue Pod

TORINO, 2 LUG - Lavazza prosegue la sua espansione a livello internazionale annunciando l'acquisizione di Blue Pod Coffee Co., azienda australiana specializzata nella distribuzione da oltre dieci anni dei sistemi espresso Lavazza (capsule e macchine) per il settore Office Coffee Service. L'operazione conferma l'importanza dell'Australia, quale mercato chiave nella strategia di internazionalizzazione del Gruppo. Presente in Australia da oltre 30 anni, dal 2015 Lavazza opera a livello locale con la consociata Lavazza Australia Pty Ltd, con sede a Melbourne. In linea con le recenti acquisizioni, tra cui Carte Noire ed ESP in Francia, Merrild in Danimarca e Kicking Horse Coffee in Canada, Blue Pod manterrà indipendenza e autonomia. Per questo Silvio Zaccareo, già Apac Business Unit Director & Lavazza Australia Managing Director, è stato nominato amministratore unico di Blue Pod.