Borsa: Europa giù con timori Germania

MILANO, 2 LUG - Le Borse europee ampliano il calo con i timori sul futuro del Governo tedesco dopo che il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, ha confermato l'intenzione di dimettersi se non ci sarà un compromesso con la Cdu sui migranti. I listini del vecchio continente risentono anche del calo delle esportazioni della Cina con gli analisti finanziari che lo attribuiscono all'arrivo, nei prossimi giorni, dei dazi imposti dagli Stati Uniti su acciaio ed alluminio. Prosegue in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1631 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. Male Parigi (-1%), Francoforte (-0,7%) e Londra (-1%) e Madrid (-1,4%). Pesano le perdite del settore finanziario (-1,7%) e l'energia (-1,5%). Tra le banche in rosso Banco Bilbao (-2,9%), Ubs (-2,5%), Credit Suisse (-2,5%) Bnp Paribas (-1,9%). In territorio negativo i titoli legati al petrolio, con il prezzo del petrolio stabile. Giù Total (-1,4%), Repsol (-1,6%), Royal Dutch Shell (-1,4%).