Mercatone Uno,intesa per 2000 lavoratori

BOLOGNA, 30 GIU - Dopo l'individuazione degli acquirenti a fine maggio, ora c'è un accordo anche per buona parte dei lavoratori della Mercatone Uno, storico marchio italiano della grande distribuzione di mobili e arredamento. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e le Rsa/Rsu hanno siglato a Bologna con Mercatone Uno e Shernon Holding l'intesa sul passaggio a quest'ultima di 2.019 lavoratori, dipendenti nei 55 dei 68 punti vendita in corso di cessione, oltre che nella sede di Imola e nelle società di logistica, servizi e trading. L'intesa prevede il diritto di prelazione nelle assunzioni per i lavoratori dei negozi oggetto di cessione e impegna Shernon Holding a creare 300 nuovi posti di lavoro entro il 2022 al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo contenuti nel piano di rilancio. Proseguirà invece il 5 luglio il confronto con Cosmo SpA (marchio Globo) che acquisirà gli altri 13 negozi Mercatone Uno modificandone il core business. I dipendenti non trasferiti saranno in Cigs fino al 13 gennaio 2019.