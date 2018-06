Dazi: Forchielli, Trump crea incertezza

ROMA,30 GIU - Quello che sta facendo Trump al commercio globale, fra gli allarmi delle istituzioni internazionali, "è proprio nel creare incertezza", spiega all'ANSA Alberto Forchielli, fondatore e managing partner del fondo Mandarin ed esperto delle dinamiche commerciali globali e della Cina. Con il risultato che oggi "non c'è impresa Usa che non stia pensando di rimpatriare almeno in parte la sua supply chain dalla Cina, a sviluppare un paino B per essere meno dipendenti da Pechino. E non esiste impresa multinazionale non Usa che non stia contemplando di aumentare gli investimenti negli Usa per avere un paracadute una volta che ci saranno i dazi".