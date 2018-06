Borsa: Europa sale con accordo migranti

MILANO, 29 GIU - Le Borse europee archiviano in rialzo l'ultima seduta della settimana, con l'accordo sui migranti al Consiglio europeo. I listini del Vecchio continente sono state spinte dalle banche e dall'andamento positivo di Wall Street, con gli investitori che guardano in positivo alle parole del presidente della Bce, Mario Draghi, sulle tensioni commerciali. L'euro si rafforza sul dollaro a 1,1675 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 sale dello 0,83%. In rialzo Francoforte (+1,19%) con il Dax a 12.321 punti, Parigi (+0,91%) ed il Cac-40 a 5.323 punti e Londra (+0,30%) con il Ftse 100 a 7.638 punti.