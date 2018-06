Pensioni:Boeri,problema ridurre migranti

MILANO, 29 GIU - "Gli scenari più preoccupanti per la spesa pensionistica prevedono una forte riduzione dei flussi migratori che è già in atto" avverte il presidente Inps, Tito Boeri. "Il sistema pensionistico non è in grado di adattarsi alla diminuzione dei contribuenti" legata al calo dei nati in Italia. "Il problema è serissimo e dell'immediato - spiega -. Volenti o nolenti l'immigrazione può darci un modo di gestire questa difficile transizione demografica. Avere immigrati regolari ci permette di avere flussi contributivi significativi". Boeri ha poi evidenziato che con i progetti del Governo sulle pensioni, compresa la quota 100, "avremmo un milione in più di pensionati, ma meno lavoratori, e questo renderebbe ancora più pensate il fardello che grava su chi oggi lavora". "Si tratta di impegni ingenti che hanno effetti immediati - ha spiegato - che aumentano di molto la spesa pensionistica, e con difetti che si trascinano nel tempo, perché aumenta l'impegno per le generazioni future".