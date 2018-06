60% italiani in vacanza fino ad agosto

ROMA, 28 GIU - Una vacanza tra giugno e agosto per 6 italiani su 10 e preferibilmente al mare. E' la fotografia dell'estate italiana scattata dall'osservatorio Confturismo-Istituto Piepoli secondo cui il Sud sarà la meta preferita in particolar modo Sicilia e Puglia. Per quanto riguarda le destinazioni estere, la Grecia è prima davanti a Francia e Spagna. La spesa media per le vacanze sarà pari a 838 euro e gli italiani trascorreranno mediamente 6,8 notti fuori casa. Un italiano su due viaggerà con il partner e ha prenotato online almeno un servizio per la vacanza. L'indice di fiducia del viaggiatore italiano continua a crescere rispetto ai mesi precedenti, raggiungendo, nel mese di giugno un valore pari a 68 (8 punti in più rispetto a febbraio). La "vita da spiaggia" sarà la principale tendenza nel prossimo trimestre, ma si continuerà a dare importanza, anche nel periodo estivo, alla visita di musei, monumenti e mostre. Il turismo culturale rimane, dunque, estremamente importante per il nostro Paese.