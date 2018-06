Porto Genova, tir fermi dal 12 al 14

GENOVA, 28 GIU - Gli autisti dei tir che trasportano i contenitori in entrata e in uscita dal porto di Genova si fermeranno dal 12 al 14 luglio. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori dei trasporti del settore container dopo che gli impegni per ridurre le lunghe attese per caricare e scaricare la merce soprattutto al terminal Vte-Psa di Pra', sono rimasti inapplicati. "I tempi di attesa sono sempre più onerosi - spiegano Leonardo Cafuoti, Mirko Filippi e Giovanni Ciaccio di Filt-Cgil, Fit-Csil Reti e Uiltrasporti -. Inoltre abbiamo avanzato più di una richiesta di responsabilità sulla pulizia dei contenitori che viene posta in carico agli autisti, sulla sicurezza dei container non accatastati correttamente che non garantiscono l'incolumità dell'autista e sull'assenza di servizi igienici e area ristoro".