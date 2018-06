Di Maio, reddito cittadinanza è priorità

ROMA, 27 GIU - Il reddito di cittadinanza "per me è la priorità e deve essere fatto subito, per attuarlo il prima possibile". Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al question time, aggiungendo che "le coperture le abbiamo indicate per anni in una proposta di legge, in parte discussa" in Parlamento. "Non c'è tempo da perdere. Per questo - ha proseguito Di Maio - con il presidente Conte abbiamo subito indetto un tavolo alla presidenza del Consiglio per coordinare i ministeri che se ne interesseranno e per realizzare questo strumento", che punta a reinserire nel mondo del lavoro chi ha perso il posto e che "prevede non solo diritti ma anche doveri nei confronti dello Stato".