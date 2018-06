Up,prezzo medio greggio a 70 dollari

ROMA, 27 GIU - Nel 2018 il prezzo del petrolio dovrebbe attestarsi in media intorno ai 70 dollari al barile. E' quanto stima l'Unione Petrolifera sottolineando che le attese per l'anno in corso sono ancora molto incerte per la difficoltà di riuscire a ponderare il rischio geopolitico. L'Up ricorda anche che la media del prezzo del petrolio dei primi 6 mesi del 2018 al momento è di oltre 70 dollari al barile, il 37% in più rispetto allo stesso periodo del 2017 e il 30% in più rispetto ai 54,2 dell'intero 2017. Nel primo semestre dell'anno - continua l'Up - le quotazioni del greggio (Brent datato) hanno oscillato perlopiù nella forchetta 65-75 dollari/barile, con una punta di 81 dollari al barile nella seconda metà di maggio. "Ad incidere, soprattutto nel secondo trimestre - si legge nei documenti dell'assemblea annuale Up - saranno invece le tensioni geopolitiche (Usa, Iran, Venezuela) e le preoccupazioni per la tenuta complessiva dell'offerta a fronte di una domanda ancora sostenuta".