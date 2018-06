Marinella Soldi lascia Discovery

MILANO, 26 GIU - Marinella Soldi, Chief Strategy Officer EMEA & MD Southern Europe di Discovery ha deciso di lasciare il gruppo a ottobre 2018 "per seguire nuove sfide" hanno annunciato il presidente e ceo di Discovery Network International JB Perrette e Kasia Kieli, presidente di Discovery Networks EMEA. Resterà il suo team, con "Alessandro Araimo in Italia, Antonio Ruiz in Spagna, Julien Bergeaud in Francia e Fulvia Nicoli per la strategia internazionale sui contenuti", ha precisato Kieli. "Nonostante sia difficile lasciare Discovery, è il momento opportuno per misurarmi con nuove sfide e portare la mia esperienza in altri ambiti. Il cambiamento porterà nuova energia e opportunità sia per me sia per il talentuoso team di Discovery Italia guidato da Alessandro Araimo (Amministratore Delegato), Laura Carafoli (Content) e Giuliano Cipriani (Ad Sales), che daranno vita a un nuovo ciclo di innovazione in Italia" ha commentato Marinella Soldi.