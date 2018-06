Borsa:Europa amplia calo con Wall Street

MILANO, 25 GIU - Le Borse europee ampliano il calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. A soffrire sono i settori azionari dell'auto, tecnologici e finanza, mentre Cina e Unione Europea stanno valutando le contromisure da adottare. L'Euro è in rialzo sul dollaro a 1,1688 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1,3%. Le peggiori sono Londra e Francoforte (-1,6%), Milano (-1,5%), Madrid (-1%) e Parigi (-0,8%). Tra i titoli in sofferenza Volkswagen (-2,1%), Renault (-2,4%), Fca (-2,3%), Osram (-9%), Nokia (-1,4%). A Piazza Affari Prysmian è stata nuovamente sospesa in asta di volatilità mentre cedeva il 9%. Male anche Stm (-4%), Ferrari (-2,5%), Cnh (-2,2%).