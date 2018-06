Borsa: Europa negativa su timori dazi

MILANO, 25 GIU - Le Borse europee proseguono in terreno negativo con i timori di nuove tensioni commerciali dopo l'annuncio di Donald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. Si guarda anche all'avvio di seduta di Wall Street con i futures in pre-apertura negativi. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1687 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 è in calo dell'1,2%. Male Londra e Francoforte (-1,4%), Milano (-1,3%), Madrid (-1%) e Parigi (-0,8%). Nel Vecchio Continente marciano in rosso i settori tecnologici, finanza e le auto con Renault (-3,1%), Volkswagen (-2%), Ubs (-2,2%), Banco Santander (-1,9%), Siemens (-1,2%). A Piazza Affari male Prysmian (-8,1%) ed Stm (-3,3%), che risentono maggiormente delle tensioni commerciali. Male anche le banche con Banco Bpm (-2,8%), Intesa (-2,1%), Ubi (-1,9%) e Unicredit (-1,4%). In rosso Cnh (-2%), Ferrari (-1,5%) ed Fca (-1%). In rialzo Piaggio (+5,7%), promossa da Kepler, Luxottica (+0,3%), dopo l'acquisto di Barberini annunciato sabato sera.