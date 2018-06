Ge: verso vendita motori industriali

NEW YORK, 25 GIU - General Electric è vicina alla vendita della sua divisione di motori industriali alla società di private equity Advent per 3 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La divisione produce motori solitamente usati per generare elettricità nelle aree remote e per operazioni industriali. La vendita è un'altra delle mosse dell'amministratore delegato John Flannery per semplificare Ge dopo anni di performance deludenti vendendo asset per 20 miliardi di dollari entro la fine del prossimo anno.