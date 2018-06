In aziende solo 5% donne al top stipendi

ROMA, 23 GIU - Nelle aziende italiane solo il 5% delle donne è nella fascia alta della retribuzione sopra i 65 mili euro lordi l'anno, contro il 15% degli uomini e nel 25% delle imprese il management è tutto al maschile. A fornire questa nuova fotografia del gender gap sul lavoro in Italia è un sondaggio di Intermedia Selection, che si occupa di selezione del personale effettuato sui propri candidati. I dati confermano l'immagine già fornita dal World economic forum che ci ricordano come nel nostro paese in media una donna guadagni 0,47 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo. Questo divario porta l'Italia agli ultimi posti in Europa per parità retributiva nella classifica del Wef. Il sondaggio conferma la differenza di retribuzione tra uomini e donne, con le lavoratrici che sono maggiormente presenti nella fascia di reddito sotto i 35 mila euro lordi (indicata dal 45% del campione) e i colleghi maschi concentrati soprattutto nella fascia tra i 45 mila e i 65 mila euro (nel 35% dei casi).