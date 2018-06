Arriva Nugo, tutto il viaggio integrato

ROMA, 21 GIU - Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. Si può fare con pochi tocchi sul cellulare o sul tablet grazie a Nugo, una startup che favorisce la mobilità collettiva integrata dall'inizio alla fine di un percorso di viaggio. La nuova applicazione unifica tutte le fasi di acquisto del viaggio e fornisce gli orari di circa 400 vettori di diverse modalità di trasporto, di cui 50 già acquistabili. Ad una settimana dal lancio dell'app sono già circa 14mila i download dagli store Android e iOS. L'obiettivo è quello di rendere possibile non usare più l'auto privata per raggiungere le destinazioni, per lavoro, svago e turismo, attraverso i diversi mezzi di trasporto condivisi e concretizzando l'integrazione modale, uno dei cinque pilastri del piano industriale 2017-2026 di Fs italiane.