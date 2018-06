Borsa: Milano peggiore Europa con Fca

MILANO, 21 GIU - Brutta giornata per Piazza Affari, andata peggiorando nel corso della seduta e che ha chiuso, più debole in Europa, con un calo del 2,02% dell'indice Ftse Mib a 21.673 punti e con un ribasso dell'1,77% dell'Ftse All share a 23.926 punti. Sul listino principale di Piazza Affari hanno pesato le vendite sul settore auto in scia a Daimler che ha annunciato un 'profit warning', la forte tensione sui titoli di Stato italiani e i timori che gli accordi che sarebbero stati raggiunti a Meseberg tra Germania e Francia possano penalizzare le banche italiane. Risultato: Fca ha chiuso con un calo di oltre il 4% sotto la quota dei 17 euro, mentre Ubi banca ha perso il 3,7% finale e Unicredit il 3,2 per cento. Molto pesanti anche Prysmian (-3,9%) e Italgas (-3,6%), in linea con il listino generale Tim (-1,9%), piatta Mediaset (-0,7%). Tra i titoli a minore capitalizzazione, spicca la corsa di Ovs (+6% dopo i conti) e Mondadori, salita di oltre cinque punti percentuali a 1,36 euro dopo un report positivo di Equita.