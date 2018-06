Michaela Castelli nuovo presidente Acea

ROMA, 21 GIU - Il Consiglio di Amministrazione di Acea ha nominato, "nello spirito di continuità della gestione e degli obiettivi aziendali", Michaela Castelli (già consigliere) presidente del cda. Lo si legge in una nota in cui Acea conferma "l'apprezzamento per il lavoro dell'Amministratore Delegato". Castelli sostituisce Luca Lanzalone, dimessosi dopo essere stato coinvolto e costretto ai domiciliari per lo scandalo legato allo stadio della Roma.